Após reunião de cúpula com líderes africanos, Macron denuncia sentimento antifrancês que se propagou no Sahel

O presidente francês, Emmanuel Macron, em Pau, em uma coletiva após a cúpula com os países africanos do Sahel (Foto: Reuters)

Texto por: RFI

O presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou nesta segunda-feira (13) os "discursos sem dignidade" que alimentam as críticas contra a França no Sahel, que beneficiam "potências estrangeiras." As declarações foram dadas após a cúpula com os dirigentes dos países do chamado G5 Sahel (Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Níger e Chade), em Pau, no sudoeste da França.