França: Chineses ganham Copa do Mundo de Padeiros na terra da baguete

Os três participantes da delegação chinesa levaram o primeiro prêmio da Copa do Mundo de Padeiros

A delegação chinesa foi a vencedora na Copa do Mundo de Padeiros, que terminou nesta terça-feira (14) em Paris. O evento contava com competidores de 12 países.

A China foi representada por Yu Peng, Lu Pei Zhi e Gong Xin. O segundo lugar foi para o Japão, com Ninomiya Shigeaki, Tsuda Yoshiki e Katsumi Yohei, e o terceiro prêmio ficou com a delegação da Dinamarca, formada por Troels Mikkel Hansen, Siri Pallesen e Asger Skov Hansen.

O tema escolhido para esta edição da Copa foi música. Vários concorrentes elaboraram pães em forma de pianos, notas musicais e até DJs.

“Temos três países africanos, três países europeus, três asiáticos e três do continente americano”, conta Haïf Hakim, presidente do juri desta edição. “Mas essa é a fase final, pois no começo tínhamos 40 países participando”, insiste.

Criada em 1992, a Copa do Mundo dos Padeiros é organizada a cada quatro ano durante o Europain, uma feira internacional especializada do setor de panificação. A competição é disputada por equipes de três participantes casa, que concorrem em várias categorias, como baguete, pães salgados e peça artística.