Tragédia/França

Quem era o menino africano que morreu tentando chegar a Paris no trem de pouso de avião

Cartazes distribuídos pela família e professores de Laurent exibem a foto do menino e pedem: "imploramos para quem o viu contatar urgentemente seus familiares". SIA KAMBOU / AFP

Texto por: RFI

Ele se chamava Laurent Barthélémy Ani Guibahi, tinha 14 anos e era natural da Costa do Marfim, no noroeste da África. Na semana passada, o menino se escondeu no trem de pouso de um avião da Air France, em Abidjan, para tentar chegar a Paris, onde tinha o sonho de viver. Seu corpo foi encontrado um dia depois da aterrissagem do Boeing 777, no dia 8 de janeiro, no aeroporto Charles de Gaulle, na capital francesa.