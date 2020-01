Após deixar três mortos na Espanha, tempestade Glória traz neve, chuvas e inundações à França

O mar inundou ruas e invadiu casas de Argelès-sur-Mer, no litoral sudoeste da França.

A tempestade Glória, que provocou apagões, inundou estradas e deixou três mortos na Espanha, chegou à França nesta terça-feira (21). O fenômeno atingiu a região dos Pirineus Orientais, no sudoeste do país, com forte queda de neve, chuva e inundações.

Enquanto a Espanha se mantém em alerta, a França já enfrenta as primeiras consequências da tempestade Glória. Ao menos mil residências ficaram sem energia elétrica na região montanhosa dos Pirineus Orientais nesta terça-feira, com a chegada do fenômeno ao país, que provocou queda de neve.

No litoral do sudoeste, especialmente nos arredores da estação balneária de Argelès-sur-Mer, ondas de até sete metros foram registradas e invadiram as estradas costeiras, inundando algumas residências. Muitos moradores foram obrigados a deixar suas casas.

"A situação não é catastrófica, mas é preocupante", afirmou o prefeito de Argelès-sur-Mer. "Com as violentas ondas, a praia praticamente desapareceu. O mar chegou a algumas residências. Se o vento se intensificar e as chuvas continuarem, a situação pode se complicar", reiterou.

Em Collioure, ondas de cinco metros ultrapassaram a estrada à beira mar. Segundo as autoridades, 1.500 casas da região estavam sem energia elétrica nesta manhã.

Fortes chuvas preocupam as autoridades

A principal preocupação são as fortes chuvas. Segundo o serviço nacional de meteorologia, Météo France, de 40 a 150 milímetros de chuvas foram registrados em localidades da costa sudoeste do país.

A previsão é que as chuvas continuem até esta quarta-feira (22), podendo chegar a um acúmulo de 200 a 350 milímetros em 48 horas. Devido às inundações, várias estradas da região estão fechadas para circulação.

