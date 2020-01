França registra aumento de pedidos de asilo e expulsão de clandestinos em 2019

O balanço anual divulgado pelo Ministério do Interior revela um número recorde dos pedidos de asilo no país e também um aumento na repressão aos imigrantes em situação irregular.

Segundo as estatísticas oficiais reveladas nesta terça-feira (21) pelo governo, em 2019 a França recebeu 132.614 pedidos de asilo em seu território. O aumento foi de 7,3% em relação ao ano anterior, compara Les Echos.

O diário econômico considera a alta “moderada”, mas ressalta que o número total de pedidos atingiu seu nível mais alto desde a crise migratória em 2015, quando a França recebeu 80.000 pedidos.

Les Echos diz que, assim como no ano anterior, os afegãos lideram a lista de requerentes a asilo, seguidos de imigrantes da Guiné, Geórgia e Albânia. O Ministério do Interior afirma que ter georgianos e albaneses no topo da lista é “uma anomalia”, já que esses países são considerados "seguros".

O jornal constata, no entanto, uma evolução no tratamento dos pedidos de asilo. A Agência Francesa de Proteção dos Refugiados e Apátridas (Ofpra, na sigla em francês), responsável por analisar os pedidos de asilo, leva atualmente pouco mais de três meses para dar uma resposta. Em 2017, o prazo médio era de oito meses.

A agência se esforça para reduzir a análise dos pedidos, mas, por outro lado, as vagas nos centros de acolhimento continuam insuficientes, constata o diário.

“Explosão” leva a mais pressão sobre governo

O jornal conservador Le Figaro se refere ao aumento dos pedidos de asilo como uma verdadeira "explosão" que vai ter como efeito uma maior pressão migratória no país.

A “pátria dos direitos humanos”, como o jornal se refere à França, atrai cada vez mais estrangeiros e os pedidos de asilo se tornaram uma verdadeira "máquina de fabricar clandestinos".

A reportagem traz outros dados revelados pelo governo e informa, por exemplo, que a França também concedeu 276.600 novas autorizações de residência no país para quem fez o pedido pela primeira vez, o que representa, além de um número recorde, um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior.

Mais expulsões de imigrantes em situação irregular

O Ministério do Interior mostrou que a França também aumentou o número de expulsões de imigrantes em situação irregular no país: 18.906 clandestinos foram forçados a deixar o território francês em 2019, ou seja, 20,6% a mais do que no ano anterior.

O governo francês "comemora" o aumento das expulsões, particularmente dos imigrantes de países externos às fronteiras da União Europeia, pois demonstra o reforço na luta contra a imigração ilegal. Somando os imigrantes que foram expulsos ou deixaram a França de maneira espontânea e voluntária, o total atingiu 31.400 pessoas, o que representa uma alta de 3,8% em relação ao ano anterior.

Apesar dos esforços da polícia e do governo para controlar a imigração, o deputado Guillaume Larrivé, do partido de oposição Os Republicanos, explica em entrevista ao Le Figaro que a dimensão da crise migratória no país é outra. Em tom irônico, Larrivé, um especialista da questão, afirma: "Houve apenas 9.000 reconduções à fronteira, enquanto cerca de meio milhão de clandestinos continua vivendo ilegalmente na França".

