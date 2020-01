Cinema/Polêmica

Sob nova acusação de estupro, Polanski lidera indicações ao Oscar do cinema francês

"J'accuse - O Oficial e o Espião", de Roman Polanski, concorre em 12 categorias do César, o Oscar do cinema francês. Thomas SAMSON / AFP

Texto por: RFI

Nem as novas acusações de estupro, nem as manifestações de feministas francesas conseguiram impedir as indicações do novo filme do cineasta Roman Polanski ao César, o Oscar do cinema francês. "J'accuse - O Oficial e o Espião" concorre em 12 categorias da premiação.