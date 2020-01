França confirma 5° caso do novo coronavírus: filha de turista chinês em estado grave

Um quinto caso de contaminação do novo coronavírus foi confirmado na noite de quarta-feira (29) pelas autoridades francesas. Trata-se da filha do turista chinês de 80 anos que segue internado em estado grave.

O homem de 80 anos chegou à França no último 23 de janeiro. Ele é o quarto caso de infecção registrado pelas autoridades francesas. O idoso respira por aparelhos e está internado em estado grave em um hospital de Paris. Ele foge dos critérios de diagnóstico da Organização Mundial da Saúde (OMS) porque contraiu a doença a 350 km de Wuhan, epicentro da epidemia.

Além do pai e da filha, a França registrou outros três casos do coronavírus nos últimos dias. Um francês de origem chinesa de 48 anos está hospitalizado em Bordeaux, no sudoeste do país. Além dele, um casal de turistas chineses - um homem de 31 anos e uma mulher de 30 anos - estão internados em Paris. O estado de saúde do homem se agravou nas últimas horas e ele foi transferido à UTI, mas sua companheira passa bem.

Balanço de vítimas

A China indicou que 7.700 casos do coronavírus foram registrados até agora no país; 170 pessoas morreram. A OMS faz uma nova reunião extraordinária nesta quinta-feira para determinar se a epidemia constitui uma urgência de saúde pública em escala global.

Além da China, já foram registrados casos em mais de dez países, sendo os mais recentes na Finlândia e nos Emirados Árabes Unidos. Até o momento não há casos de morte de pessoas contaminadas fora do território chinês.

China isolada

Pouco a pouco, a epidemia isola a China do mundo. Companhias aéreas de vários países suspenderam ou reduziram drasticamente seus serviços de chegada e partida do país, entre elas, Iberia, British Airways, Lufthansa e a indonésia Lion Air. Já a Rússia anunciou nesta quinta-feira que fechará as fronteiras com a China.

Os países também estão retirando seus cidadãos. Um primeiro avião militar francês, com médicos a bordo, decolou de Paris para Wuhan, para trazer de volta à França 200 pessoas, nenhuma delas apresenta sintomas da doença. Já o Japão indicou que três dos 206 cidadãos que voltaram ao país de Wuhan estão infectados com o novo coronavírus.

Tempo de incubação: 5,2 dias

Especialistas começam a divulgar novas informações sobre a doença. Em um dos maiores estudos publicados sobre a epidemia até agora, pesquisadores chineses indicaram que o período de incubação do novo coronavírus é de 5,2 dias.

A estimativa, de caráter preliminar e "imprecisa", passível de grande variação, justifica "um período de observação ou de quarentena de 14 dias para as pessoas expostas" ao vírus, afirma o estudo publicado pela revista médica americana New England Journal of Medicine (NEJM).

A estimativa do período de incubação foi realizada a partir de 10 pacientes, mas os cientistas estudaram os primeiros 425 afetados para estabelecer as características básicas da epidemia, dos quais a metade tinham 60 anos ou mais. Nenhum destes pacientes tinha menos de 15 anos.

Em um boletim divulgado na última segunda-feira (27), a Organização Mundial da Saúde menciona um período de 2 a 20 dias para o aparecimento dos sintomas, caracterizados por febre, tosse e dificuldade respiratória aguda.

