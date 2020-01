Política de meio ambiente orienta estratégia de candidatos às municipais na França

A França terá eleições municipais em março e pesquisas apontam que os candidatos do partido ecologista Europa Ecologia Verdes (EELV) estão com uma vantagem inédita para conquistar prefeituras de grandes cidades francesas.

Segundo o jornal Le Figaro, a preferência dos franceses pelos candidatos ecologistas está obrigando os partidos tradicionais a "esverdear" seus programas. As disputas pelas prefeituras de Bordeaux, Lyon, Montpellier, Grenoble ou Besançon se tornaram uma corrida para ver qual candidato tem e melhor proposta na área de meio ambiente para a cidade. Todos os concorrentes afirmam que a ecologia estará no centro de sua estratégia administrativa. Apesar dessa atmosfera favorável, os dirigentes do EELV evitam cantar vitória antes da hora, uma vez que a legenda tem apenas 9.000 filiados em todo o país.

Em Paris, a prefeita socialista Anne Hidalgo, candidata à reeleição e à frente nas pesquisas de intenção de voto, já governa com os verdes. Para a disputa em março, ela decidiu radicalizar na proposta de retirar os carros da cidade, propondo a eliminação de 60.000 vagas de estacionamento nas ruas da capital. Hidalgo quer ganhar espaço para a construção de novas ciclovias. O concorrente Benjamin Griveaux, do partido do presidente Emmanuel Macron (LREM) e terceiro colocado nas sondagens, propõe a criação de um "Central Park" na capital, na área da Gare de l'Est.

A ideia de parques urbanos imensos, nos moldes do existente no coração de Nova York, também está no programa do candidato macronista à prefeitura de Estrasburgo, Alain Fontanel.

Para transformar Nice numa "cidade jardim", o atual prefeito conservador e candidato à reeleição Christian Estrosi promete demolir um palácio e o prédio que sedia o Teatro Nacional para prolongar um calçadão verde já existente na cidade, o Passeio do Paillon.

Plantio de 100.000 árvores

Em Lyon, se depender do candidato conservador Etienne Blanc, a terceira cidade francesa em população será a maior "cidade jardim" da Europa. Em Toulouse, outro conservador apoiado pelo partido de Macron, Luc Moudenc, promete plantar 100.000 árvores na cidade nos próximos dez anos.

Com uma corrida verde dessa ferocidade, fica difícil para os ecologistas, pioneiros nessa área, construírem um programa que os diferencie dos demais candidatos, constata o jornal Le Figaro.

