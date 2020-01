Coronavírus/França

Um dos 200 franceses repatriados teve sintomas do coronavírus em voo de volta da China

Franceses que chegaram em voo de Wuhan foram levados para um centro de confinamento no sul da França nesta sexta-feira (31). REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Texto por: Daniella Franco

Um dos franceses repatriados da China nesta sexta-feira (31) apresenta sintomas do coronavírus, anunciou o Ministério da Saúde da França. O avião militar trazendo cerca de 200 cidadãos saiu de Wuhan, epicentro das contaminações, e pousou em Istres, no sul do país.