Em pleno inverno, França registra temperaturas de mais de 26°C

A França enfrenta um inverno particularmente ameno este ano. Em um período em que os termômetros raramente ultrapassam 10°C em boa parte do país, várias cidades registram temperaturas acima de 25°C nesta segunda-feira (3).

Na cidade praiana de Biarritz, no sudoeste francês, os termômetros marcaram 26,4°C às 14h30, enquanto em Fréjus, perto de Cannes, 25,8°C foram registrados no mesmo horário. Os especialistas em previsões meteorológicas confirmaram que trata-se de um recorde para uma primeira quinzena de fevereiro.

Temperaturas atípicas também foram registradas longe do litoral e até durante a noite. Na madrugada de domingo para segunda-feira, em Clermont-Ferrand, no centro do país, os termômetros ficaram na casa dos 14,7°C. Os especialistas falam de índices “dignos de verão”.

Calor no sul e chuvas fortes no norte do país

“Novos recordes de altas temperaturas, a superfície do globo que se aquece ... é o que vive a Europa neste inverno. A longo prazo, devemos temer consequências alarmantes para a biodiversidade”, declarou o ministério francês da Transição Ecológica nas redes sociais, que terminou sua mensagem pedindo uma mobilização geral (#MobilisationGénérale).

Enquanto isso, no nordeste do país, as últimas 48 horas foram marcadas por fortes tempestades. Em algumas regiões, o equivalente a duas semanas de chuva caiu em apenas dois dias.

A onda de calor que atinge principalmente o sul da França deve terminar na terça-feira (4). Uma queda brusca de temperatura vai manter os termômetros abaixo dos 17 graus no litoral mediterrâneo.

