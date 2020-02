França: com mais de 20 mil emendas, projeto de reforma da Previdência começa a ser analisado

O texto da reforma da Previdência começou a ser estudado por uma comissão especial da Assembleia Nacional francesa nesta segunda-feira (3). Antes de ser debatido e votado pelos deputados, o projeto ainda tem que integrar as mais de 20 mil emendas propostas nas últimas semanas. Essa etapa do processo deve ser concluída até 17 de fevereiro, mas já se teme que o número de mudanças apresentadas principalmente pela esquerda radical atrase o voto.

A reforma da Previdência provocou uma das maiores greves da história da França, com transportes públicos perturbados durante mais de um mês. O governo recuou em alguns pontos, mas os sindicatos não conseguiram impedir que o projeto chegasse à Assembleia Nacional.

Algumas manifestações persistem, como nesta segunda-feira, quando os advogados foram às ruas protestar contra o texto. Mas há poucas chances de o projeto não ser votado.

Teoricamente, os 71 deputados da comissão especial devem apenas examinar, antes do voto, os 65 artigos da lei proposta pelo governo do primeiro-ministro Edouard Philippe e do presidente Emmanuel Macron. No entanto, a versão que deve ser apresentada na Assembleia dentro de duas semanas ainda está em plena construção em razão das inúmeras mudanças propostas, principalmente pela oposição, que discorda do projeto.

Jean-Luc Mélenchon, líder do partido A França Insubmissa, da esquerda radical, não esconde a sua estratégia. Segundo ele, o objetivo é “usar todas as armas possíveis para atrasar a decisão final”. Sua legenda propôs nada menos que 19.000 mil das 21.661 emendas apresentadas. A comissão levou mais de três horas apenas para examinar as primeiras 150 propostas de alteração.

A direita também contesta o conteúdo do projeto. Para Eric Woerth, do partido Os Republicanos, o texto é “ilegível”. Segundo ele, a reforma pode criar, para 95% dos franceses, o mesmo número de regimes especiais que a legislação atual. Lembrando que acabar com os regimes considerados desiguais era umda das metas principais da lei inicial.

Deputada já falou por mais de 5 horas

Após a maratona de análise das emendas, o projeto segue para ser discutido na Assembleia, por todos os parlamentares. Algumas medidas já foram tomadas para que o debate não se eternize, como uma duração limite para a argumentação de cada deputado.

O tempo de discurso continua sendo distribuído em função do peso de cada grupo parlamentar. No entanto, desde maio de 2019 ele não deve mais ultrapassar quinze minutos por grupo, com um mínimo de cinco minutos para os membros minoritários.

Mesmo se a medida restritiva foi criticada por alguns parlamentares, que denunciavam uma espécie de “censura ao debate democrático”, o objetivo era evitar discursos intermináveis, que muitas vezes têm como objetivo apesar retardar o voto.

Foi o caso em 1998, quando a então deputada Christine Boutin fez tudo o que pode para impedir a adoção do Pacs – o Pacto Civil de Solidariedade que precedeu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ferrenha opositora ao projeto, ela falou, com uma bíblia na mão, diante dos colegas, durante 5h30!

