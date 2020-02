Na onda do “body positive”, marcas de lingerie francesas se adaptam em prol da representatividade e inclusão

View this post on Instagram

🌓 L.O.U.V.E.🌗 « Comme beaucoup de monde, mon rapport à mon corps a été compliqué et est aujourd'hui plutôt fluctuant. Ce qui a changé par rapport aux années précédentes, c'est que je ne le considère plus comme un ennemi, mais pas non plus totalement comme un ami. J'ai grandi dans les années 90. Et la mode à cette époque était la maigreur. Ma puberté s'est présentée trop tôt à mon goût, dans ma tête je n'étais clairement pas prête à l'endosser avec tout ce qu'elle implique. J'ai rapidement eu des hanches et de la cellulite et du poids en trop (pas tellement en vrai), j'ai longtemps cru être anormale, donc je me suis longtemps enfouie sous des couches de vêtements larges. Aujourd'hui on a, lui et moi, une entente cordiale et je le remercie malgré tout de son utilité certaine, j'essaie d'en prendre soin également. C'est un immense honneur et une immense surprise qu'on m'ait demandé d'être égérie du mois, comme je ne suis ni ronde, ni grande, ni fine, j'ai souvent l'impression que mon corps n'est pas très intéressant, c'est un corps peu représenté. » Julie @juliegroscaux notre égérie du mois. Merci 🙏 La Thérapie par l’image @lilieyesphotographie