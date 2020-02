Jornal francês relata dia a dia de central telefônica que informa sobre o coronavírus

O jornal francês Le Parisien traz uma reportagem sobre a central telefônica criada pelo Ministério da Saúde francês no subúrbio de Paris para tirar dúvidas sobre o coronavírus. O número está funcionando desde sábado (1) e já recebeu mais de 2.900 chamadas. As questões surpreendem os operadores.

No dia da reportagem, a central recebia, pela segunda vez, o telefonema de uma mãe de família que mora na região parisiense. Sua preocupação era a respeito de seus colegas de empresa, que tinham acabado de voltar da China. Ela questionava se essa viagem não colocava em risco todos os funcionários e chegou a questioná-los sobre a possibilidade de uma quarentena, alegando que tinha crianças pequenas em casa e não podia colocá-los em risco.

Amine, uma das operadoras, respondeu que, na ausência de sintomas, seria inútil isolar as pessoas. Além disso, nos aeroportos, uma equipe médica está encarregada de avaliar a necessidade de realizar exames em passageiros "suspeitos" de ter o contraído o vírus.

A central telefônica, em geral, tem o hábito de gerenciar temas sensíveis: foi o caso da epidemia da gripe suína em 2009, por exemplo, ou ainda a polêmica levantada pelo medicamento Levothirox (Euthyrox no Brasil) que trata doenças da tireóide. Os operadores recebem em média 300 ligações a cada duas horas, segundo a coordenadora do centro, Lydia Moussaoui.

O telefone toca novamente e desta vez um homem pede dicas antes de uma viagem de férias prevista para o Japão e a Coreia do Sul. Ele quer saber se precisa usar uma máscara ou luvas, por exemplo. A orientação da equipe é a mesma em caso de uma epidemia de gripe banal: lavar as mãos com regularidade e evitar o contato com animais.

Quarentena para o marido

As perguntas são variadas e algumas vezes os interlocutores não escondem o desapontamento: é o caso de uma senhora que questionou porque não poderia fazer um teste no Instiuto Pasteur por precaução. A central não responde perguntas sobre sintomas ou outras questões médicas, mas os operadores às vezes ficam surpresos com as questões: uma mãe queria saber, por exemplo, qual risco seu filho correria caso comesse um biscoito de um pacote que veio pelo correio do Vietnã.

Outra pessoa perguntou se as escolas permaneceriam abertas ou se era perigoso visitar a Disneylândia de Paris. Mas a questão mais surpreendente foi a de uma senhora cujo marido voltaria em breve da China: ela queria saber como confiná-lo em casa e perguntou se o governo tinha "celas" disponíveis. A epidemia do coronavírus já deixou, até agora, 563 mortos na China.

