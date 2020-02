Esporte/Judô

Brasil termina Grand Slam de Paris com duas medalhas de bronze

A judoca brasileira Beatriz Souza garantiu neste domingo, 9 de fevereiro de 2020, a segunda medalha para o Brasil no Grand Slam de Paris. Captura de vídeo/Elcio Ramalho

Texto por: Elcio Ramalho

Beatriz Souza garantiu neste domingo (9) a segunda medalha para o Brasil no Grand Slam de Paris. O país termina o torneio apenas com as atletas do judô feminino no pódio.