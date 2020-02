Meio Ambiente

Start up faz compostagem de fraldas usadas de bebês na França

Marcas de fraldas disponíveis no mercado possuem plástico, que dificulta a reciclagem e a compostagem. RFI

Texto por: Lúcia Müzell

Sabe aquela história de que nada melhor do que cocô para adubar o solo? Uma start up francesa levou a premissa ao pé da letra e realiza um projeto experimental de compostagem de fraldas usadas de bebê. O setor representa uma fonte importante da poluição doméstica: a cada ano, mais de 3,5 milhões de fraldas são descartadas no país.