Coronavírus: primeiros franceses repatriados de Wuhan deixam a quarentena no sul do país

Franceses repatriados de Wuhan deixam a colônia de férias em Carry-le-Rouet, no sul da França, nesta sexta-feira (14), após quarentena de duas semanas. HECTOR RETAMAL / AFP

Texto por: Daniella Franco

Após a quarentena, a liberdade: o primeiro grupo de franceses repatriados de Wuhan - epicentro das contaminações do coronavírus Covid-19 - deixaram nesta sexta-feira (14) o centro de confinamento no sul da França. Nenhum deles apresentou sintomas da doença durante o isolamento, garantem as autoridades sanitárias do país.