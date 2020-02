Imprensa francesa desconfia da eficácia das medidas de governo Macron contra coronavírus

Como a França se prepara para enfrentar uma epidemia de coronavírus Covid-19 é o principal assunto da imprensa francesa nesta quarta-feira (26). O país anunciou nesta manhã a morte do primeiro cidadão francês pela doença e aumentou o número de contaminados para cinco. O governo afirma que está colocando em prática todos os métodos possíveis para evitar a propagação, mas os jornais demonstram ceticismo sobre as medidas.

"O novo coronavírus não para nas fronteiras", afirma o jornal Le Figaro, perguntando em sua manchete: "será que a França está fazendo o suficiente?". Em entrevista à rádio francesa RTL, o ministro da Saúde Olivier Verán afirmou que o país está aplicando o plano "Pandemia gripal", adotado em 2011, durante o surto da gripe H1N1.

No entanto, o diário lembra que a medida não prevê, por enquanto, o cancelamento de eventos, nem vai impedir a chegada de três mil torcedores italianos da Juventus para a partida contra o Olympique Lyonnais, em Lyon, no sudeste da França nesta quarta-feira.

O jornal Les Echos afirma que o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, parece mais disposto a não esconder a realidade da população. Segundo ele, pode haver mais contaminados em toda a França. Por isso, os serviços de emergência trabalham sob alerta e 38 hospitais estão equipados para a realização de testes e a hospitalização de doentes.

Segundo informações exclusivas do jornal, as Forças Armadas francesas também estão mobilizadas no caso na necessidade de bloquear cidades atingidas pelo coronavírus, a exemplo do que é realizado no norte da Itália. O governo francês encomendou 200 milhões de máscaras e tem entre 60 e 70 milhões em estoque. Médicos já cogitam a possibilidade de utilizá-las durante as consultas.

Coronavírus contaminou a economia mundial

Os jornais Libération e Le Parisien tratam do impacto do coronavírus na economia mundial. "A doença gripou os mercados, colocando a China - usina do mundo - em pausa", afirma Le Parisien. Com o efeito dominó, as economias de todos os países sofrem a repercussão dessa crise.

Paris e o banco da França já inclusive revisaram a previsão de crescimento para baixo: -1,1% em 2020. Os efeitos já são sentidos na prática: em pleno Salão Internacional da Agricultura, os produtores franceses observam as exportações de produtos agro-alimentares para a Ásia baixarem, salienta o diário.

Já o jornal Libération ressalta que ainda é cedo para ter uma verdadeira noção do impacto da epidemia do coronavírus. Muitos economistas veem com desconfiança a tentativa da diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, de acalmar os ânimos, afirmando que o recuo na economia mundial seria de apenas 0,1%.

Especialistas lembram que Pequim detém 12% do comércio mundial, é grande importadora de matérias-primas, absorve 15% da produção mundial de petróleo, e é um dos principais exportadores de tecnologias e peças de automóveis. Por isso, para Libération, "o pior ainda está por vir".

