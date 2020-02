Famílias denunciam Danone após descoberta de vermes em leite infantil da marca

Bebê francês regurgitou um verme após ter ingerido uma mistura com o leite em pó infantil Gallia, da Danone.

Ao menos cinco famílias francesas abriram um processo contra a gigante Danone, depois da descoberta de vermes em latas de leite infantil da gama Gallia. A empresa pede que os consumidores devolvam os produtos contaminados "para análises aprofundadas".

Publicidade Leia mais

O caso comoveu a França depois que uma família de Saint-Malo, no noroeste do país, denunciou a empresa. O bebê do casal, de três meses, regurgitou um verme de "de vários centímetros" após ter ingerido uma mistura que levava o leite em pó Gallia, segundo o jornal Ouest France.

A Danone reconheceu nesta sexta-feira (28) que está recebendo reclamações de pais sobre a contaminação do produto. "Pedimos a todas as famílias que nos contatem para que possamos encontrar uma explicação", afirma Florent Lalanne, diretor de setor de casos de saúde da Danone.

Segundo ele, a situação é surpreendente. "É algo excepcional. Queremos entender como esses vermes puderam aparecer no produto", reiterou.

"Não acreditamos que isso aconteça durante a produção porque o pó do leite nunca é exposto. Se houvesse um corpo estranho, não poderia permanecer vivo", explicou Lalanne. "A hipótese mais provável é que a falha tenha acontecido após a passagem do produto pelo local de produção", completou.

Leite é produzido na Irlanda

Até o momento, as duas latas de leite que os consumidores das regiões de Puy-de-Dôme (centro) e Landes (sudoeste) enviaram de volta à empresa fazem parte de lotes diferentes e foram produzidas com dois meses de diferença. Os produtos vieram de uma mesma fábrica da empresa em Wexford, na Irlanda. Famílias das regiões da Bretanha (noroeste), Var e Bouches-du-Rhône (sudeste) também dizem ter encontrado vermes em latas do leite Gallia.

A Danone disponibilizou um número exclusivo para assistência de consumidores na França: 0800 202 202. As reclamações também podem ser feitas no site: laboratoire-gallia.fr. A gama de leite em pó infantil Gallia não é comercializada no Brasil.

Essa não é a primeira vez que uma gigante do setor alimentar na França enfrenta um problema sanitário envolvendo produtos infantis. Em 2017, o grupo Lactalis se viu envolvido em um imenso escândalo de contaminação com salmonela de uma de suas gamas de leite para crianças.

Em 2018, o governo anunciou um plano reforçado de controle dos estabelecimentos onde esse tipo de produto é fabricado e armazenado. Um ano depois, um novo alerta sobre contaminação com salmonela de produtos para nutrição de crianças veio à tona novamente contra a Lactalis e também contra a francesa Savencia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro