Manifestação anti-Polanski provoca tensão antes da cerimônia do César em Paris

"Polanski, César do melhor estuprador", diz o cartaz do coletivo "Colleuses Féministes". Paris, 28/02/2020.

Algumas centenas de manifestantes protestaram na noite desta sexta-feira (28) contra as doze indicações do filme "J'accuse", de Roman Polanski, alvo de uma nova acusação de estupro, antes de uma cerimônia do César, considerado o "Oscar francês", realizada sob alta tensão em Paris.

Por volta das 19h30, hora de Paris, 15h30 em Brasília, menos de duas horas antes do início da cerimônia, manifestantes com bombas de fumaça tentaram se aproximar do Salle Pleyel, onde a noite seria realizada, na capital francesa, protegida por barreiras policiais e metálicas, gritando "Tranque Polanski na cadeia". Os manifestantes que tentaram derrubar barreiras foram repelidos pela polícia.

"Queremos desafiar a comunidade cinematográfica que pode apoiar (a atriz) Adèle Haenel, que denuncia os fatos de agressão sexual e, ao mesmo tempo, com incrível hipocrisia, apoia Roman Polanski", explicou no início do comício Céline Piques, porta-voz do coletivo Ousem o Feminismo.

Os manifestantes gritaram slogans hostis ao diretor como "estuprador de Polanski, cinema culpado, cúmplice público". Em cartazes, pode-se ler: "Vítimas de Polanski, acreditamos em você" ou "Abaixo o patriarcado".

Roman Polanski e a equipe de seu filme "J'accuse", incluindo o ator Jean Dujardin, estrela francesa do cinema oscarizada, que interpreta o papel principal, decidiram não participar da cerimônia de César enquanto seu longa-metragem sobre o caso Dreyfus coletou doze indicações.

Este thriller histórico sobre o caso Dreyfus é um dos favoritos, juntamente com o filme de Ladj Ly, "Les Misérables" (também 12 indicações), sobre um erro policial ocorrido no popular bairro de Seine-Saint-Denis e "Retrato de uma jovem em chamas ", de Céline Sciamma.

"Ao fazer este filme, eu acreditava e ainda acredito, ter feito mais bem do que mal", comentou Jean Dujardin na noite desta sexta-feira em seu Instagram."

Responsabilidade

O lugar especial cedido a Roman Polanski é, no entanto, considerado inaceitável pelas feministas e parte da opinião pública francesa, uma vez que ele é alvo desde novembro de uma nova acusação de estupro.

O diretor franco-polonês de 86 anos de idade também ainda está sendo processado pelo sistema de justiça norte-americano por relações sexuais ilegais com um menor em 1977.

"Acho importante que estejamos lá. Estamos um pouco tensos, eu diria de qualquer maneira, e felizes por poder representar nosso cinema e nossas idéias", disse a atriz Adèle Haenel, nomeada para o Cesar da melhor atriz e símbolo de um novo impulso do #MeToo na França. Ela acusou o diretor Christophe Ruggia em novembro de "toca-la repetidamente" quando era adolescente.

"Esta cerimônia do César é especial. Não temos o conforto de ignorar o contexto e, portanto, somos responsáveis ​​em relação a esse contexto", sublinhou Céline Sciamma, envolvida no coletivo 50/50, que luta pela paridade de gênero no cinema.

Ela poderia criar um momento histórico ao ganhar o César de melhor diretora, conquistado apenas uma vez por uma mulher, Tonie Marshall, por "Venus Beauty (Institute)", há vinte anos.

"Símbolo ruim"

Um César de melhor diretor para Roman Polanksi seria "um símbolo ruim", julgou o ministro da Cultura Franck Riester nesta sexta-feira ao site France Info.

Por outro lado, o líder político não vê objeção a um César de melhor filme, estimando que "J'accuse" é o trabalho de uma "equipe" e que "não há motivo para penalizar" o coletivo em relação a um comportamento possivelmente punível de um dos artistas ".

Além disso, Riester entende a decisão - "sábia" - de Roman Polanski de não comparecer à cerimônia de César nesta sexta-feira à noite. "Com o que aconteceu, por muitos anos, com várias mulheres que disseram ter sido agredidas por Roman Polanski, sua presença nesta noite obviamente teria sido uma fonte de tensão".

