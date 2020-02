Cinema/César

Acusado de abuso sexual, Roman Polanski ganha César de melhor diretor em noite de protestos

Emmanuelle Bercot e Claire Denis recebem o prêmio de melhor direção para Roman Polanski. Em 28 de fevereiro de 2020. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Texto por: RFI

As acusações de estupro e agressões sexuais contra o cineasta Roman Polanski deram o tom da cerimônia de premiação do César, o Oscar do cinema francês, na noite desta sexta-feira (28), em Paris.