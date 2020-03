Coronavírus: temendo contágio, funcionários do Louvre param de trabalhar e museu fecha neste domingo

O museu do Louvre permaneceu fechado neste domingo (1) por falta de funcionários, que decidiram interromper o trabalho por conta da epidemia do coronavírus. A França também confirmou novas contaminações em Estrasburgo, no leste do país.

De acordo com um comunicado do museu, cerca de 300 funcionários se reuniram nesta manhã para discutir a prevenção e as instruções recebidas pelas autoridades sanitárias. Depois de um voto praticamente unânime, eles decidiram manter o estabelecimento fechado, segundo Christian Galani, representante do sindicato CGT, um dos maiores da França.

Segundo a legislação trabalhista francesa, o assalariado tem direito de parar de trabalhar se estima que "uma situação representa um risco grave e iminente para sua vida ou saúde". Para a direção do Louvre, a clásula não pode ser aplicada no caso de uma epidemia de gripe. Uma reunião com os representantes do Comitê de Higiene, Segurança e Condições de trabalho, em caráter extraordinário, acontece nesta segunda-feira (2) para discutir a questão.

A direção afirma que tomou todas as medidas de precaução para proteger funcionários e visitantes, isolando por 14 dias pessoas que estiveram em áreas de risco e aplicando as orientações de higiene para evitar o contágio.

A França anunciou neste sábado (29) diversas ações que visam frear a propagação do novo coronavírus. O governo cancelou todos os eventos que reúnam mais de 5.000 pessoas em locais fechados ou abertos, onde circulam pessoas de áreas onde circula o vírus.

Para evitar a propagação, as autoridades decidiram cancelar, por exemplo, a semi maratona de Paris que aconteceria neste domingo e interromper o tradicional Salão de Agricultura, que terminaria hoje e fechou as portas antecipadamente, neste sábado.

A direção do museu esclareceu que o Louvre não é alvo dessa decisão da Secretaria de Segurança Pública e que os funcionários, não teriam o direito de se ausentar por conta do risco de contaminação. Os assalariados, entrentanto, não compreendem porque a medida não é aplicada ao estabelecimento, diz Galani.

Novos casos em Estrasburgo

A epidemia continua seu avanço e mais quatro contaminações do Covid-19 foram confirmadas em Estrasburgo, no leste, neste domingo (1), subindo para mais de cem o número de casos na França. Uma mulher de 27 anos e seus dois filhos, de um e cinco anos, foram hospitalizados. O quarto caso é o da companheira de outro paciente, que voltou da Lombardia, na Itália. O estado dos pacientes não é grave.

Na região de Oise, a cerca de 60 quilômetros de Paris, foco da epidemia na França, as escolas da cidade de Creil e região, onde 36 casos foram registrados, permanecem fechadas nesta semana, assim como em La Balme-de-Silling, em Haute Savoie, onde 13 pessoas estão doentes, incluindo o prefeito da cidade.

Segundo um estudo divulgado pelas autoridades chinesas, realizado com 45.000 mil pacientes, até agora nenhuma criança menor de 10 anos morreu vítima do Covid-19, por razões desconhecidas.

Vírus transita cada vez mais na Europa

Na Alemanha, o número de contaminações subiu para 129 casos, segundo o Instituto Robert Koch de Controle de Doenças. Na Itália, onde mil casos foram registrados e 29 pessoas morreram, o país anunciou medidas que totalizam € 3,6 bilhões de euros para ajudar empresas a lidarem com as consequências da epidemia do Covid-19.

