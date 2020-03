Políticos franceses criticam prefeita de Paris por homenagem a Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado da prefeita de Paris no início da cerimônia em homenagem ao ex-presidente brasileiro.

Vários políticos franceses, principalmente de centro e de direita, criticaram a cerimônia organizada nesta segunda-feira (2) em homenagem ao ex-presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que recebe o título de Cidadão Honorário da prefeitura de Paris. Eles contestam o fato de que a prefeita da capital, que tenta se reeleger este mês, esteja usando a presença do líder petista para sua campanha.

A cerimônia oficial, que aconteceu no final da tarde na prefeitura de Paris, foi seguida de um comício de campanha de Anna Hidalgo, com a participação de Lula. E foi justamente o fato de ter recebido o líder petista em dois eventos distintos que irritou vereadores do partido centristas (UDI) e da legenda de Emmanuel Macron (LREM).

“A senhora recebe hoje, como prefeita de Paris, o ex-presidente brasileiro brésilien Luiz Inácio Lula da Silva para entregar, nos salões do Hotel de Ville (sede da prefeitura) o título de Cidadão Honorário da cidade”, escreveram e uma carta coletiva alguns conselheiros da prefeitura (carga equivalente ao de vereador) entre eles Marie-Laure Harel, do partido de Macron, Eric Azière, da UDI, e Olga Johnson, do movimento Radical (esquerda).

No entanto, continuaram os vereadores, “após essa cerimônia oficial, na qual a senhora atua na função de prefeita de Paris, haverá um comício na mesma noite no Teatro de Gymnase, que terá como convidado de honra o ex-presidente Lula, e no qual a senhora atuará como candidata”.

“Essa mistura de gênero (...) nos leva a nos questionar quanto ao bom uso dos meios da cidade”, escrevem os conselheiros, que pedem que a prefeita seja atenta a “toda a transparência necessária sobre a organização e a promoção desse evento”.

