Infectologista esclarece dúvidas de brasileiros na França sobre o coronavírus

Conversa no Instagram com a infectologista Otília Lupi esclareceu dúvidas sobre o coronavírus

O bate-papo aconteceu ao vivo no Instagram e foi promovido pelo grupo Mulheres do Brasil de Paris nesta terça-feira (3). A conversa esclareceu dúvidas e mitos sobre a doença que leva a população a esvaziar prateleiras e acabar com o estoque de álcool gel nas farmácias.

É melhor cancelar a viagem para a França? Os produtos vindos da China podem transmitir os coronavírus Covid-19? Cachorro transmite a doença? É só uma gripe? Tem que fazer estoque de comida e outros produtos no supermercado? Essas foram algumas das perguntas feitas pelos internautas brasileiros para a infectologista brasileira Otília Lupi, que veio à França para observar, durante alguns meses, o trabalho no setor de doenças transmissíveis do hospital parisiense Pitié-Salpetrière, no 5° distrito de Paris.

A conversa foi mediada pela representante do grupo Mulheres do Brasil em Paris, Lígia Paraiso, e foi útil para esclarecer dúvidas e apaziguar temores que são, na maior parte do tempo, infundados, como lembrou a médica brasileira. Com quatro mortes e 204 contaminações, a França é um dos países mais atingidos pelo Covid-19, ao lado da Itália e da Alemanha.

Na conversa, a médica lembrou que o vírus é bastante contagioso, mas sua letalidade é baixa e vem até mesmo diminuindo com o avanço da epidemia. “A pessoa pode pegar através de gotículas de um paciente contaminado que vão atingir olho, nariz e boca, ou inalando em caso de uma tosse próxima, de cerca de um metro. A melhor maneira de se prevenir é lavar as mãos com frequência, usar álcool gel a 70% e evitar de colocar a mão no rosto. Além disso, tomar a vacina contra a gripe”, explica. “A máscara só é útil para quem está doente, tem sintomas e não quer espalhar o vírus no meio ambiente", acrescenta.

A especialista conta que as medidas que parecem drásticas, como o cancelamento da Semi Maratona de Paris, ou fechamentos de escolas em regiões atingidas, podem efetivamente conter o vírus e frear sua disseminação, por isso são importantes. Segundo ela, a epidemia deve se instalar de fato nas próximas semanas ou até meses, e interromper a circulação das pessoas é a melhor maneira de controlar a propagação. “Por enquanto não há motivo para pânico”, afirma.

“A preocupação agora, e isso já está acontecendo, é preparar os hospitais para receber os casos graves, porque a rede de atendimento pode rapidamente ficar saturada", diz. Por isso, quarentenas de casos sem gravidade já começam a ser tratadas em casa. Por enquanto, para liberar um paciente positivo, dois testes negativos, com intervalos de 48 horas, confirmam a cura. Se a epidemia mudar de patamar, testar todas as pessoas é inútil. A doença vai circular e como hoje, com alta taxa de cura, imunizar a população.

Grupos de risco e sintomas

O coronavírus parece atingir principalmente pessoas idosas, com problemas cardíacos, mas diabéticos e asmáticos também correm o risco de desenvolver a forma complicada da doença – uma grave pneumonia viral. As crianças parecem resistir melhor ao Covid-19 e uma das hipóteses é a concomitância das vacinas administradas, que as protegeriam de alguma forma que ainda não foi cientificamente provada.

Não há tratamento específico, há apenas medicamentos para aliviar os sintomas. A boa notícia, lembra a médica brasileira, é que não se trata de um vírus totalmente desconhecido, com características parecidas do Sars, que apareceu entre 2002 e 2003 em 28 países e matou 634 pessoas.

Os sintomas do coronavírus, na maior parte dos casos, inclui uma febre baixa ou sensação febril, tosse, dificuldade para respirar e incômodo na garganta. O nariz normalmente não escorre, mas pode existir uma diarreia leve e até uma conjuntivite. O período de incubação em geral não ultrapassa 14 dias. Nos casos menos graves, “o paciente vai se sentir cansado, talvez não vá conseguir ir trabalhar”, mas muitas vezes o estado é parecido com o de outras doenças respiratórias banais, lembra a médica, e pode passar despercebido.

Durante a conversa, a infectologista brasileira também desmentiu as diversas fake news que circularam na web: o vírus não é transmitido pelos animais domésticos, dificilmente pode haver contágio no contato com um objeto importado da China e é inútil comprar mantimentos para guardar – isso apenas prejudica a manutenção dos estoques, gera ansiedade e afeta a economia.

A médica também comentou vídeos chocantes que circularam na Internet e mostram pessoas contaminadas caídas no chão na China. “O vírus não provoca isso. O que pode ter acontecido, por exemplo, é as pessoas terem desmaiado de hipoglicemia”, diz ela, que assistiu às imagens.

Cancelamento de viagens

Respondendo à pergunta de uma internauta, a especialista brasileira também lembrou que, por enquanto, é desnecessário adiar uma viagem à França que já estava marcada para agora. Mas, se há planos futuros de vir para o país, é melhor adiar o projeto.

A expectativa é de que a epidemia esteja no auge em abril. As temperaturas mais amenas, o sol e o fato das pessoas ficarem mais do lado de fora, entretanto, devem contribuir para diminuir sua disseminação – o vírus, pouco resistente, gosta de frio, umidade, e de pouca exposição ao sol.

Há também a possibilidade de que a Europa contenha sua expansão e impeça que o Brasil seja afetado na mesma intensidade pelo Covid-19. A vacina dificilmente estará disponível antes de 18 meses.

