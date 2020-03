França/coronavírus

França se prepara para "nível 3" da epidemia de coronavírus

Médicos usam máscaras no atendimento a pacientes na França Loic VENANCE / AFP

Texto por: RFI

A imprensa francesa desta quinta-feira (5) continua destacando o avanço do coronavírus na França. Com mais de 285 casos confirmados no país, as autoridades se preparam para o chamado "nível 3" do plano de gestão da epidemia, explica o ministro da Saúde, Olivier Véran.