França

França: epidemia de coronavírus é "inevitável", diz Macron

Um casal usando máscaras posa para uma selfie perto da Pirâmide do Louvre, em Paris, França, 5 de março de 2020. REUTERS/Charles Platiau

Texto por: RFI

De acordo com o último balanço divulgado pelas autoridades francesas nesta quinta-feira (5), o país registrou 423 contaminações – 23 casos são graves e três pessoas morreram, subindo para sete o total de vítimas fatais. Com o rápido aumento do número de contágios, o governo se prepara para o “nível 3” da epidemia, com novas medidas de precaução.