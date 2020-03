França: polícia prende homem acusado de raptar e torturar jovem que conheceu na internet

Um homem foi detido nesta sexta-feira (6) na França, junto com quatro membros de sua família, acusado de sequestrar e torturar durante meses uma jovem de 19 anos, que encontrou nas redes sociais.

A jovem foi encontrada por um ciclista na beira de uma estrada em Vias, cidade balneária perto de Montpellier, em novembro de 2019. Deixada sozinha em uma floresta, em hipotermia e subnutrida, a vítima estava inconsciente, pesava menos de 40 quilos e tinha o rosto inchado. A menina foi hospitalizada em estado grave e ficou nove dias em coma. Ela vivia na cidade de Châteuroux antes do rapto e, segundo a rádio francesa France Info, tinha problemas de sociabilidade.

A garota conheceu seu algoz nas redes sociais e o encontrou no verão europeu do ano passado, em Agde, na mesma região, e mudou-se para a casa onde ele vivia com o irmão. De acordo com o procurador encarregado do caso, a partir de setembro de 2019 o acusado, de 22 anos, começou a matratá-la. Ele trancou a garota em uma cabana, a amarrou, amordaçou e a espancava diariamente. A menina não comia, não recebia cuidados e era obrigada a dar o dinheiro das ajudas sociais que recebia para o suspeito, que aparentemente gastava em videogames.

Tentativa de assassinato

Os dois irmãos foram indiciados no dia 26 de fevereiro por sequestro, atos de tortura, barbárie e extorsão. O padrasto e um outro irmão, também serão julgados por não prestar socorro à vítima e impedir um crime. A mãe dos dois irmãos, de 44 anos, além das duas acusações também é suspeita de alterar a cena do crime.

A promotoria também pediu o indiciamento dos irmãos e da mãe por tentativa de assassinato e por ter abandonado a vítima no meio da noite, agonizando, com roupas leves, apesar das baixas temperaturas de inverno, em um local isolado. Essa acusação foi rejeitada pelo juiz encarregado do inquérito preliminar, mas a Promotoria já entrou com um recurso contra a decisão.

