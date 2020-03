Coronavírus/ Golpe

Falsos policiais multam chineses com máscaras na França por ocultarem seus rostos

Mulher porta máscara em Trocadero, em frente à Torre Eiffel, em Paris. Em 25 de janeiro de 2020. ©REUTERS/Benoit Tessier

Texto por: RFI

Na França, falsos policiais teriam aplicado um golpe sobre estudantes chineses que usavam máscaras de proteção contra o coronavírus, cobrando multas “em nome da lei que proíbe o uso do véu completo no país”. As informações são da embaixada chinesa em Paris.