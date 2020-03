Terrorismo

França celebra primeira jornada nacional de homenagem às vítimas do terrorismo

Da direita para a esquerda, o rei da Espanha, Felipe VI, o presidente francês, Emmanuel Macron, a rainha Letizia e a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, durante a cerimônia diante da Torre Eiffel. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Texto por: Silvano Mendes

Apesar da epidemia de coronavírus e da proibição da realização de grandes eventos públicos no país, a França celebrou nesta quarta-feira (11) a sua primeira jornada nacional de homenagem às vítimas do terrorismo. A cerimônia, realizada diante da Torre Eiffel, contou com a presença do rei da Espanha.