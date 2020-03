Diante da ameaça de recessão, UE coordena ações para conter crise causada pelo coronavírus

O coronavírus continua sendo o destaque da impresnsa francesa desta quarta-feira (11), que destaca a coordenação europeia para enfrentar a ameaça de recessão gerada pela epidemia.

Na terça-feira (9), os líderes dos 27 países da União Europeia se reuniram em uma videoconferência com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. A crise do Covid-19 atinge, agora, em diferentes níveis, todos os países membros da UE.

A iniciativa do encontro, lembra o jornal Le Figaro, foi do presidente francês, Emmanuel Macron, depois de dias de forte queda nas bolsas de valores europeias. Para enfrentar a crise, o Banco Central Europeu deve concentrar seus esforços em medidas para favorecer a liquidez através da distribuição de crédito às pequenas empresas pelos bancos. Há dúvidas sobre a eficácia da medida, diz o Figaro, por conta do impacto da política monetária na situação atual.

Segundo o jornal, caberá aos Estados apagar o incêndio provocado pela aparição do vírus. Para a França, trata-se de um "teste europeu", como a iniciativa está sendo descrita pelo Palácio do Eliseu. A Europa não pode ser o continente da espera, ressalta a Presidência francesa, principalmente quando a China, o Japão ou os Estados Unidos prevêem esforços massivos.

Em termos práticos, a União Europeia deve reforçar a coordenação sanitária, instaurando, por exemplo, medidas comuns para responder à alta do número de contaminações, mas também "às necessidades em termos de produção e organização da solidariedade", lembra o Le Figaro. Isso incluiria, por exemplo, a gestão do estoque de máscaras e álcool gel. Outro fator importante é o incentivo à produção de uma vacina o mais rápido possível. A Comissão Europeia já investiu centenas de milhares de euros em pesquisas.

A resposta econômica diante da ameaça de recessão também é essencial. Várias medidas já começaram a ser anunciadas. Elas incluem facilitar o pagamento de encargos sociais ou impostos para as empresas mais vulneráveis ou o pagamento do seguro desemprego para assalariados em meio período. Uma reunião entre os ministros das Finanças da União Europeia está prevista para a próxima segunda-feira (16) para ajudar as empresas do bloco a enfrentar a crise.

