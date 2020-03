EUA/França/Coronavírus

Agências de viagens estimam que 400.000 franceses sejam afetados pela proibição de entrar nos EUA

Em decisão surpreendente, Trump proíbe entrada de europeus nos EUA para evitar propagação do Coronavírus. 11/03/2020 Doug Mills/Pool via REUTERS

Texto por: RFI

A proibição de entrada de europeus nos Estados Unidos pelo período de um mês devido à epidemia de coronavírus constitui "uma catástrofe", afirmaram nesta quinta-feira (12) operadores turísticos franceses. A medida deve afetar cerca de 400.000 pessoas com viagens de turismo ou negócios previstas, segundo os cálculos do setor. Já os hotéis da França estão preocupados com uma parada brutal da chegada de americanos no país.