Covid-19

França fecha escolas e universidades a partir de segunda; "Estamos apenas no começo da epidemia", diz Macron

Macron afirma que esta é a maior crise sanitária que a França enfrenta desde o século 19 Elysee

Texto por: Cristiane Capuchinho

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou medidas duras de controle ao avanço do coronavírus. A partir de segunda-feira (16), todas as creches, escolas e universidades no território francês ficarão fechadas, e as cirurgias que não são urgentes serão canceladas para liberar leitos de hospitais. As medidas visam enfrentar o que Macron chamou de a "crise sanitária mais grave que atinge a França em um século".