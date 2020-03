Comunista, feminista, social e solidária: por que Malakoff é motivo de orgulho para seus moradores

As eleições municipais do próximo domingo (15) não devem ser uma surpresa em Malakoff. Desde 1925, a cidade vota sempre no Partido Comunista Francês (PCF). Também não é difícil encontrar, a apenas 6km de Paris, moradores que defendem com unhas e dentes a cidade que escolheram para morar. A RFI esteve lá para saber como é o cotidiano numa cidade de inspiração e administração comunistas.

Não é só o nome russo - vindo de uma torre que foi cercada pelo Exército francês na Guerra da Criméia (1854-55) - que mostra que a cidade tem um pezinho no mundo comunista. Outro russo, Lênin, dá nome ao ginásio de esportes. As ruas em torno da Prefeitura de Malakoff têm os nomes do revolucionário Danton, do líder socialista Jean Jaurès, assassinado em1914, ou ainda do jornalista comunista Louis Blanc, entre outros.

Separada de Paris pelo Boulevard Periférico, uma marginal que circunda a capital, e ligada pela linha 13 do metrô, Malakoff tem outra especificidade em relação à capital e também às cidades que a cercam: enquanto uma lei francesa - frequentemente descumprida - diz que cada Prefeitura deve ter pelo menos 25% de moradias sociais, Malakoff tem 40%. E isso é motivo de orgulho para seus moradores.

É o caso de Fernando Lacueva, aposentado que morana cidade desde 1998. Espanhol, Lacueva morava antes em Paris e se mudou para Malakoff pelo trabalho e se diz contente com a atual administração. “Graças à nossa política de esquerda, temos 40% de moradias sociais, mas elas não são nunca suficientes, pois sempre tem gente precisando”. "Os serviços sociais funcionam bem, é isso o que queremos manter”, diz ele, que faz campanha para a reeleição da atual prefeita Jacqueline Belhomme (PCF).

A cidade atrai muitos parisienses que fogem dos preços altos dos alugueis na capital francesa. A brasileira Camila Alves se mudou para Malakoff com seu marido francês há um ano. Ela conta que foi atrás de mais espaço e se encantou com a cidade, que fugiu um pouco da especulação imobiliária que explode em Paris e atinge todas as cidades que a cercam. “É uma cidade que não quer se vender ao capitalismo, que tem menos diferenças entre ricos e pobres, que preza pela igualdade”, resume.

Para o professor de filosofia François Calori, morador desde 2002, Malakoff é um caminho sem volta. “No início, eu pensei que teria saudade do centro do Paris. Mas imediatamente gostei muito da vida aqui e agora, mesmo que eu ganhasse na Mega-Sena, não voltaria para o outro lado do Periférico: eu prefiro ficar em Malakoff. A cidade combina as vantagens de Paris, com o metrö e a proximidade do centro, às de um estilo de vida um pouco comparável a uma pequena cidade do interior da França, com mais relações e solidariedade entre os habitantes. Não é tão ‘anônimo’ quanto em Paris”, afirma.

Vista externa da Ressourcerie de Malakoff, espaço de reciclagem e revenda de objetos usados. RFI/ Paloma Varón

Vida cultural e diversidade social

Além disso, declara Calori, Malakoff tem uma vida própria, não é apenas a periferia de Paris. “Tem uma boa vida cultural, com um teatro e um cinema com ótimas programações, uma mediateca [que leva o nome de Pablo Neruda], e também uma pequena, mas ótima libraria, a L’îlot pages. O que é muito importante para mim em Malakoff é a diversidade social, a relativamente boa harmonia social que podemos encontrar aqui”, relata o professor.

“Claro, Malakoff é uma periferia rica, uma cidade de ‘descolados’, com muitos artistas, professores, profissões liberais... Às vezes, é um pouco caricatural, ‘descolada’ demais. Mas a política social da prefeitura comunista desde muito tempo faz que tem também muitas moradias sociais, e tem, assim, um equilíbrio social. Malakoff não é apenas um condomínio para ricos como em outras partes da periferia de Paris: eu não queria que as minhas crianças crescessem num ambiente social sem diversidade nenhuma. Esta diversidade e este equilíbrio fazem muito para a vida da cidade”, exalta François Calori.

“Exemplo para a esquerda”

Calori diz que a “sensibilidade aos problemas sociais” o fará reeleger a prefeita do PCF “sem hesitação”.

“Votarei nela por razões locais, porque acho que a administração dela é globalmente boa, mas também por razões nacionais porque a lista dela me parece um exemplo para a esquerda francesa: tem uma aliança de todos os movimentos da esquerda - comunistas, socialistas, A França Insubmissa, ecologista... - e esta unidade é muito importante neste momento politico”, conta.

A crítica que ele faz à atual administração é justamente a falta de radicalidade: “Claro, eu tenho também algumas reclamações: acho que a prefeitura tem que fazer escolhas ecologistas mas radicais, acho que o plano de ciclovias não é suficiente (a prefeitura de Malakoff foi muito atrasada com o plano para bicicleta). Mas, quando eu faço uma comparação com outras cidades semelhantes da periferia de Paris, vejo que temos muita sorte morar aqui”, finaliza.

Ecologia e solidariedade

O espírito ecológico também esteve presente em todos os entrevistados que a reportagem encontrou pelas ruas da cidade. Andando pelas ruas, nos deparamos com a Ressourcerie de Malakoff, “um centro que recebe doações de objetos quebrados ou sem uso e os restaura, embeleza, lhes dá uma segunda vida, e os coloca em venda a preços solidários. Começa a 20 centavos”, explica Cathy Royer, responsável pelo local.

A Ressourcerie existe há quase três anos, tem três empregados, gera empregos na cidade. É uma associação apoiada pela Prefeitura, que criou e subvenciona o projeto, que tem como ideais a economia social e solidária e o consumo consciente. Cathy mora em Malakoff há 12 anos. “Vim por causa dos preços de moradia e pelo viés artístico. É uma cidade calorosa, com associações e atividades culturais”, diz a artista, que também morava em Paris.

A poucos metros da Ressourcerie, encontramos Anne Karin Mordos, vereadora responsável pelos espaços verdes da cidade, que fala orgulhosa da fazenda urbana que criou em Malakoff, que tem o título de Cidade Florida da França.

Mas disse que não vai se apresentar nas próximas eleições, porque, segundo ela, a política é muito lenta. “Muitas reuniões, muito blablablá... Eu vou continuar fazendo política, mas fora da Prefeitura”, assegura ela, que tem um brechó há sete anos. “Eu não fabrico nada, porque tem muita coisa no mundo, eu reciclo, garimpo e revendo”, afirma ela, que também vive na lógica da economia solidária.

Cathy Royer é a responsável pela Ressourcerie de Malakoff, espaço de economia circular, social e solidária. RFI/ Paloma Varón

Prefeita feminista

Não é à toa que, quando perguntada qual a sua prioridade para o próximo mandato, caso seja reeleita, a atual prefeita, Jacqueline Belhomme, tenha respondido à RFI: “Minha prioridade é a transição ecológica. Nos não temos cinco ou dez anos para agir pelo nosso planeta, tem que ser já”, afirma.

“Nós somos uma cidade em transição. Nós trabalhamos pela redução da poluição atmosférica, sonora e visual. Poluição, transporte e aquecimento urbano. Decidimos entrar na era da geotermia, um sistema de aquecimento não poluente, que vai servir a todos os prédios e equipamentos públicos, além de reduzir o lugar do carro na cidade”, explica.

Ela diz se inspirar no modelo de Grenoble, cidade alpina no sul da França, “na vanguarda no que diz respeito aos transportes”, conhecida pela qualidade de seu transporte público e por não favorecer o tráfego de automóveis. “Nós precisamos mudar nossos modelos de produção e consumo, não podemos continuar com os mesmos modelos.”

Para a prefeita, apesar de ser uma cidade comunista desde 1925, Malakoff é o símbolo da união da esquerda. “Sozinhos não fazemos uma cidade. Temos uma lista cidadã, com pessoas da sociedade civil, que não são ligados a partidos políticos”, explica.

Mas, afinal, o que é ser comunista hoje em dia? “Continuar a fazer viver os valores fundamentais sociais, acompanhamento da população mais frágil, permitir a emancipação de todos, principalmente por meio da educação. É fabricar o comum, construir com as pessoas, em toda a sua diversidade. Fazer com que os habitantes sejam protagonistas da cidade”, diz a prefeita, que também se declara feminista.

“No meu mandato, todos os equipamentos urbanos inaugurados levam nomes de mulheres”, diz, citando o Espaço de Jovens Angela Davis, que fica na rua Augustine Variot, primeira mulher a ser eleita em Malakoff, em 1925. Ela não pôde cumprir seu mandato porque as mulheres só conquistariam o direito ao voto e à eleição na França em 1944. Malakoff sempre foi vanguarda.

Jacqueline Belhomme (PCF) é a atual prefeita de Malakoff RFI/ Paloma Varón

