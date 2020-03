França registra abstenção histórica no 1° turno das municipais pelo temor do coronavírus

Com um recorde de abstenção de 53,5% a 56% no primeiro turno das eleições municipais, de acordo com o instituto de sondagem, a França registrou neste domingo (15) uma das menores senão a menor taxa de participação da história do pleito. A epidemia de coronavírus e as recomendações sanitárias afugentaram os eleitores das urnas.

As seções eleitorais fecharam às 20h (16h em Brasília), em meio à polêmica sobre um eventual adiamento do segundo turno, previsto no dia 22 de março. A taxa de abstenção historicamente baixa, quase 20 pontos acima do recorde anterior de 2014, quando chegou a 36,45%, revela que os franceses estão preocupados com a propagação da epidemia do Covid-19.

Candidatos e partidos reduziram os encontros públicos para acompanhar a apuração. O número de infectados no país subiu para 5.423 pessoas e 127 mortos, de acordo com o balanço mais recente do ministro da Saúde, Olivier Véran.

O líder do partido de direita Os Republicanos, Christian Jacob, 60 anos, que pressionou o presidente Emmanuel Macron a manter a votação, caso contrário o chefe de Estado estaria comentendo "um golpe de estado e um golpe institucional", testou positivo para o coronavírus. O parlamentar contaminado participou de encontro com a candidata da legenda à prefeitura de Paris, Rachida Dati, no dia 9 de março. Várias personalidades da direita estiveram no evento, como o ex-presidente Nicolas Sarkozy. A sede do partido foi fechada para desinfecção.

O líder ecologista Yannick Jadot, da sigla Europa Ecologia Verdes (EELV), e a líder de extrema direita Marine Le Pen (Reunião Nacional) já pediram o adiamento do segundo turno. Caso o governo endosse essa decisão, alguns juristas consideram que o primeiro turno deveria ser anulado.

Disputa entre listas governistas e extrema direita

De acordo com os primeiros resultados, o ministro do Orçamento, Gérard Darmanin, foi reeleito em Tourcoing (norte), assim como o ministro da Cultura, Franck Riester, na cidade de Coulommiers.

O primeiro-ministro Édouard Philippe, que disputou a prefeitura do Havre, aparece na liderança com 43% dos votos e irá disputar o segunto turno com um adversário do Partido Comunista Francês, Jean-Paul Lecoq, que obteve 34%.

No partido de extrema direita Reunião Nacional, o candidato David Rachine foi reeleito em Fréjus (sul), com 51,5% dos votos, de acordo com estimativas do instituto Ipsos/Sopra Steria. Em Perpignan (sudoeste), também é o candidato de extrema direita Louis Alliot que chega em primeiro lugar, com 35,2% dos votos, seguido pelo candidato da direita, Jean-Marc Pujol (18,7%), e da candidata ecologista Agnès Langevine (14,6%).

Na eleição para a prefeitura de Paris, a disputa acontece entre três principais candidatas: a atual prefeita socialista, Anne Hidalgo, que busca a reeleição, a conservadora Rachida Dati, aliada do ex-presidente Nicolas Sarkozy, e a centrista Agnès Buzyn, ex-ministra da Saúde do presidente Emmanuel Macron. Segundo a rádio France Info, a prefeita socialista lidera a apuração. As projeções na capital devem ser divulgadas por volta de 21h (17h).

