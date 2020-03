França/Coronavírus

França deve ampliar período de confinamento para frear expansão do Covid-19

Policiais nas ruas de Paris para controlar a aplicação do confinamento imposto pelo governo. REUTERS/Benoit Tessier

Texto por: Adriana Brandão

Nesse quarto dia de confinamento na França contra o coronavírus o governo reúne o Conselho de Defesa nesta sexta-feira (20). O presidente Emmanuel Macron preside a reunião que acontece no ministério do Interior. A França deve prolongar o período confinamento no país, previsto para durar inicialmente duas semanas. As autoridades sanitárias falam em até seis semanas de isolamento para frear o ritmo de contaminação do Covid-19.