Hospital de Marselha já trata com cloroquina doentes da Covid-19

Médico mostra doses cloraquina usadas no teste clínico contra o Covid-19 no Hospital de Marselha. GERARD JULIEN / AFP

Texto por: Adriana Moysés | Adriana Brandão

O Hospital Universitário de Marselha, especializado em doenças infecciosas, já está tratando doentes do coronavírus com um coquetel de cloroquina associada ao antibiótico azitromicina, de eficácia comprovada contra pneumonias. A equipe não esperou o resultado de um estudo clínico europeu, lançado para comprovar a eficácia do remédio antimalárico e outros tratamentos experimentais contra o coronavírus.