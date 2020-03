Com mais de mil mortos por Covid-19, confinamento deve durar ao menos 6 semanas na França

Hospital militar de campanha instalado em Mulhouse, no leste da França, para apliar a capacidade da região a tratar a multiplicação dos pacientes graves com Covid-19. POOL/AFP

Texto por: RFI

A França iniciou nesta terça-feira (24) sua segunda semana de confinamento com a notícia que as restrições de circulação para conter o avanço do coronavírus vão durar ao menos seis semanas. Essa foi a recomendação feita pelo comitê de especialistas que assessora a Presidência francesa. A epidemia continua a se alastrar e o balanço de vítimas superou mil mortos no país.