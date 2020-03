França pede que desempregados e voluntários ajudem agricultores durante crise do coronavírus

O governo francês lançou um apelo nesta terça-feira (24) para que a população contribua com os agricultores do país. O setor agrícola da França depende de trabalhadores temporários vindos do exterior, que agora estão bloqueados em razão da pandemia de Covid-19. Os fazendeiros precisam urgentemente de mão de obra para as colheitas das próximas semanas.

Publicidade Leia mais

"Há atualmente 200.000 empregos disponíveis agora mesmo, nesta terça-feira, em todo o setor agrícola", afirmou ministro francês da Agricultura, Didier Guillaume, lembrando que muitos trabalhadores temporários vêm da Espanha ou de países do leste da Europa e não podem mais entrar na França. Diante da situação, ele pediu a mobilização daqueles que estão desempregados, mas também dos que não podem trabalhar por causa do confinamento.

"Chamo as mulheres e homens que não trabalham, que estão confinados em suas casas, garçons, recepcionistas, cabeleireiros, todos cujos negócios estão fechados... e lhes peço que se unam ao grande exército agrícola da França", disse. "Devemos produzir para alimentar os franceses", enfatizou o ministro, lembrando que se trata de "uma ação cidadã”. “Unam-se aos que vão nos permitir de nos alimentarmos de maneira limpa, saudável e sustentável”, martelou.

Guillaume afirmou que os cidadãos voluntários serão contratados, mas não especificou como as pessoas podem encontrar os trabalhos disponíveis ou receber autorização para viajar em pleno confinamento. "Veremos como podemos fazer com que as coisas funcionem", disse.

Dois terços da mão de obra é estrangeira

Durante uma entrevista coletiva via Twitter, Christine Lambert, presidente da FNSEA, a principal federação agrícola da França, disse que o setor precisa de 45 mil trabalhadores já em março e 80 mil em abril a maio para participar das colheitas e evitar que os produtos da temporada, como morangos e aspargos, estraguem nos campos.

“Por causa do fechamento das fronteiras do espaço Schengen e das restrições de circulação na Europa, os poloneses e romenos que normalmente trabalham nas zonas rurais da França não poderão vir”, explicou, lembrando que dois terços das pessoas que atuam de forma temporária no setor são estrangeiros, vindos também da Tunísia e do Marrocos.

Além do apelo do governo, algumas iniciativas foram lançadas na internet para mobilizar a população. Sites foram criados para facilitar o contato entre fazendeiros e trabalhadores potenciais e tem crescido o números de mensagens trocadas no Twitter sobre o tema.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro