Torre Eiffel homenageia profissionais que lutam contra coronavírus

A partir desta sexta-feira (27), a Torre Eiffel fará uma homenagem todas as noites aos profissionais que estão mobilizados no combate contra o coronavírus. O monumento mais famoso da capital francesa vai projetar mensagens de agradecimento aos médicos, enfermeiros, policiais, motoristas, e todos aqueles que, apesar do risco de contaminação, continuam trabalhando para conter a pandemia.

A prefeitura de Paris decidiu seguir o ritual dos moradores da cidade que, desde o início do confinamento, agradecem aqueles que trabalham para combater o surto do novo coronavírus. “Todas as noites, entre as 20h e as 23h, a Torre Eiffel vai homenagear todas as pessoas mobilizadas contra a Covid-19 projetando mensagens de agradecimento e incitando [a população] a ficar em casa”, indicou a prefeitura em um comunicado.

As 20h (16h em Brasília), a palavra “Merci” (Obrigado, em francês), vai ser projetada na Torre Eiffel. Em seguida, explica a prefeitura, entre 20h30 e 23h, “duas mensagens, em francês e inglês, vão lembrar que as pessoas devem limitar ao mínimo possível as suas saídas de casa e que isso contribui para salvar vidas”. O monumento vai projetar as frases “Restez chez vous” e “Stay at Home” (“Fique em casa”, em francês e inglês, respectivamente).

A homenagem começa no mesmo dia em que as autoridades decidiram prorrogar as restrições de circulação na França. "Com a aprovação do presidente da República, anuncio a renovação do período de confinamento por mais duas semanas, a partir da próxima terça-feira, ou seja, até quarta-feira, 15 de abril", disse o premiê francês Edouard Philippe após um conselho de ministros.

(Com informações da AFP)

