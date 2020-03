Um morto a cada 4 minutos da Covid-19 na França: angústia toma conta dos franceses

O presidente Emmanuel Macron visitou o Hospital Necker, em Paris, no dia 10 de março de 2020, quando a epidemia de coronavírus já estava instalada. Ludovic Marin / POOL / AFP

Texto por: RFI

No 11° dia de confinamento, os franceses demonstram um misto de extrema preocupação e indignação diante das dificuldades enfrentadas pelo governo para mitigar a epidemia do novo coronavírus. Com 1.700 mortos – 365 óbitos adicionais em 24 horas –, incluindo uma adolescente de 16 anos sem outras doenças conhecidas, a população se dá conta que a capacidade de atendimento do sistema público de saúde está aquém do desafio sanitário.