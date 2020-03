França aumenta para mais de R$ 1.000 multa para quem desrespeitar mais de uma vez o confinamento

Polícia francesa já deu mais de 225 mil multas desde o início do confinamento no país. REUTERS - ERIC GAILLARD

Texto por: RFI

Um decreto publicado neste domingo (29) no Diário Oficial francês instaurou uma nova tabela de valores para as sanções ligadas ao confinamento. Quem não respeitar mais de uma vez as regras de isolamento impostas pelo governo para tentar conter a propagação do coronavírus pagará uma multa de € 200, o equivalente mais de R$ 1.100 reais.