França aceita ajuda de médicos cubanos para lutar contra a Covid-19 nas Antilhas Francesas

Depois da Itália, França aceita ajuda dos médicos cubanos. REUTERS - Alexandre Meneghini

Texto por: RFI

O governo francês aceitou o envio de médicos cubanos para colaborar no atendimento de pacientes da Covid-19 nos departamentos ultramarinos do mar do Caribe. O reforço é bem-vindo pelos médicos das Antilhas Francesas, principalmente por levar ajuda a áreas consideradas como "desertos médicos". Para Cuba, a pandemia do novo coronavírus é uma ocasião adicional de promover sua medicina de padrão internacional.