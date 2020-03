Para liberar leitos, hospitais de Paris vão testar oxigenação dos pacientes em casa

Hospitais de Paris vão testar oxigenação em casa para casos mais graves. REUTERS - YVES HERMAN

Texto por: RFI

Para enfrentar a epidemia do coronavírus e os casos graves que lotam as UTIs na França, os hospitais de Paris devem testar a possibilidade de oxigenar os pacientes em casa. A afirmação é do diretor-geral dos estabelecimentos hospitalares da capital, Martin Hirsch.