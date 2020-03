Sangue de verme marinho pode ajudar no tratamento de pacientes com coronavírus

A hemoglobina da Arenicola marinha é utilizada em uma solução que pode ajudar no tratamento de pacientes contaminados pela Covid-19. FRED TANNEAU / AFP

Texto por: RFI

Uma solução derivada do sangue de um verme marinho com forte capacidade de oxigenação será testada em alguns doentes contaminados com a Covid-19 na França. Chamado de HEMO2life, o produto já é utilizado na oxigenação de órgãos para transplantes e em pacientes com hipoxia cerebral.