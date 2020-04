Plataformas digitais monitoram doentes da Covid-19 isolados em casa na França

O aplicativo Covidom, lançado pela rede pública hospitalar da região metropolitana de Paris, monitora os pacientes da Covid-19 à distância. © APHP.fr

Texto por: RFI

Desde que a epidemia do novo coronavírus se intensificou na França, vários hospitais e institutos de saúde criaram plataformas digitais para ajudar no monitoramento dos doentes que ficam isolados em casa, com os sintomas da Covid-19.