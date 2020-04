Coronavírus: Franceses dizem adeus às tradicionais férias de Páscoa

Após ultrapassar o total de 6.500 mortos e quebrar o recorde de vítimas fatais em um único dia, a França inicia o tradicional período de férias da Páscoa em algumas regiões como Île-de-France, departamento cuja capital é Paris. As autoridades tentam impedir de todo jeito que os cidadãos violem o confinamento para desfrutar de praias e das lindas paisagens que florescem nesta primavera do Hemisfério Norte no país.

Por Hernando Sánchez

A polícia está vigiando as saídas de Paris num gigantesco esquema de segurança para impedir que seus habitantes saiam em massa para aproveitar as duas semanas de férias da Páscoa, que começam neste sábado (4).

No resto do país, as autoridades também estão sancionando severamente os infratores que escapam da quarentena. Com mais de 6.500 mortes causadas pelo coronavírus, 588 apenas nas últimas 24 horas - o pior saldo de vítimas da França em um único dia desde o início da epidemia -, as autoridades francesas estimam que esse não é o momento apropriado para violar o confinamento e desfrutar de alguns dias de férias ao sol.

"O vírus não tira férias", alertou o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, em um programa na televisão na quinta-feira (2), durante o qual ele pediu aos cidadãos que não viajem durante as férias escolares.

Antecipando as tentativas de alguns moradores que resistem às medidas de quarentena, o ministro do Interior da França, Christophe Castaner, implantou um vasto dispositivo policial nos principais eixos rodoviários da capital.

Na sexta-feira (3), o pedido do governo federal parecia ter sido atendido pelos parisienses, pois apenas um quilômetro de congestionamento foi registrado durante a noite na “Rodovia do Sol”, no sul do país, o que é excepcional para este período do ano.

Rodovias vigiadas por aviões

De qualquer forma, a polícia tem ordens restritas de não autorizar a passagem daqueles que desejam passar alguns dias em suas residências no interior ou na casa dos pais. Além dos controles em pontos diferentes por dois dias, cinco aeronaves policiais do tipo Cessna voarão sobre as principais rodovias neste fim de semana, onde operações maciças de controle foram agendadas.

As autoridades querem impedir que os habitantes de Île-de-France (região parisiense) espalhem o vírus para áreas ainda preservadas. Apenas para esta operação, 60.000 soldados foram mobilizados. Três helicópteros e sete esquadrões móveis também serão implantados em Paris.

Essas medidas também foram ampliadas ao resto do país, embora as férias escolares de Páscoa não abranjam, por enquanto, todas as regiões da França. Ainda assim, o país está fechado. De fato, o sistema ferroviário foi reduzido pelas determinações do governo francês a apenas 6% de sua capacidade. Os aeroportos são fortemente controlados pela polícia de fronteira.

"Durante o período de confinamento, não se sai de férias", disse o ministro Castaner. Por essa razão, ele pediu aos governantes das regiões turísticas francesas para multiplicar os controles nas estradas, nos terminais ferroviários e nos serviços de hospedagem.

Independentemente disso, alguns franceses parecem contestar essas proibições, pois muitas reservas de hotéis e pacotes feitas com bastante antecedência não foram canceladas. Este é o caso, pelo menos, no sul do país, próximo ao mar Mediterrâneo.

