“Ligue antes de bater”: França lança disk prevenção de violência doméstica para homens

O governo intensifica as campanhas de sensibilização contra a violência domestica © DR

Texto por: RFI

Em tempos de coronavírus, a regra é clara, em todas as línguas: “fique em casa”. No entanto, para milhões de mulheres e crianças em todo o planeta, o confinamento se torna uma tortura com homens violentos dentro do lar. O alarme vermelho soou na França em março, quando o ministro do Interior, Cristophe Castaner, declarou que a violência doméstica havia aumentado 32% no país. Nesta segunda-feira (6), o governo francês lançou um número nacional destinado a “homens violentos”, numa tentativa de diminuir as estatísticas da violência dentro de casa.