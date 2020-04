Vacina contra Covid19: OMS denuncia racismo de cientistas que propõem testes na África

Pesquisador e médico franceses pedem desculpas após a polêmica declaração, na TV francesa, sobre a conveniência de se testar uma vacina contra a Covid-19 no continente africano. Getty Images

Texto por: RFI

Durante um programa transmitido na última quarta feira (1º) no canal francês LCI, um médico, chefe de serviço de reanimação do Hospital Cochin, em Paris, resolveu ser “provocador” ao fazer uma pergunta ao diretor de pesquisas do Inserm, o Instituto Francês de Pesquisa Médica, que falava sobre as pistas de que a vacina BCG possa prevenir ou atenuar os efeitos da Covid-19 : “Por que não realizar estudos na África, onde não tem máscara, não tem tratamento nem reanimação?”.