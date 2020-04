Covid-19: França passa a exigir certificado para entrar e sair de seu território

Os viajantes e turistas que entrarem em território francês precisarão de um certificado a partir desta quarta-feira (8), anunciou o Ministério do Interior da França. A decisão faz parte das medidas previstas pelo estado de emergência sanitária, decretado para combater a propagação de Covid -19 no país. Se você mora na França, mas não é cidadão francês, e está voltando de viagem, terá que apresentar comprovante de residência.

Publicidade Leia mais

Três certificados diferentes foram publicados no site do ministério nesta terça-feira (7): o primeiro documento se destina para uma viagem do exterior em direção à França metropolitana; o segundo para uma viagem do exterior para território ultramarino francês, e o terceiro para uma viagem da França metropolitana para o exterior.

"Se você estiver viajando do exterior para um território ultramarino, um exame de saúde será realizado em sua chegada. Isso poderá levar a uma quarentena em uma estrutura de saúde ou em casa", disse o Ministério do Interior francês em um tuite.

Os dois primeiros modelos de certificado são dedicados a três perfis: cidadãos de um país não-europeu, países da União Europeia e “similares” (Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Andorra, Mônaco, Suíça, San Marino, Santa Sé) e cidadãos de nacionalidade francesa.

Justificativas, além dos certificados

Nos dois primeiros casos, para serem autorizados a entrar no território francês, os viajantes devem cumprir uma das seguintes condições: ter sua residência principal na França, assim como seus cônjuges e filhos ou estarem em trânsito para se juntar a sua família; serem profissionais de saúde com o objetivo de combater a Covid-19; serem transportadores de mercadorias, ou membros da tripulação de voos de passageiros e de carga chegando à sua base de partida; serem membro de uma missão diplomática ou internacional, ou um funcionário das fronteiras terrestres internas.

Para o cidadão francês, nenhuma justificativa é exigida. O formulário para viajar da França continental para os territórios ultramarinos oferece três possibilidades a serem especificadas: a "razão pessoal ou familiar imperiosa", a de "saúde emergencial" ou uma "razão profissional que não pode ser adiada "

Os formulários, da mesma forma que os certificados de deslocamento em vigor para os franceses, também estão disponíveis em inglês.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro