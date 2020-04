França: Palácio do Eliseu prolonga oficialmente confinamento para além de 15 de abril

O presidente francês Emmanuel Macron, que deveria discursar em rede nacional no dia 9, adiou seu discurso para a segunda-feira, 13 de abril, feriado de Páscoa na França. Confinamento foi prolongado ofcialmente para além do 15 de abril. © REUTERS 摄影

Texto por: RFI

O confinamento na França será prorrogado para além do dia 15 de abril, e o presidente Emmanuel Macron discursará na segunda-feira (13), feriado de Páscoa na França, pouco depois das 20h, para apresentar suas decisões sobre a luta contra a epidemia de Covid-19 durante as próximas semanas, disse o Palácio do Eliseu nesta quarta-feira (8).