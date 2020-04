€ 100 bilhões: França dobra valor de plano de apoio para salvar economia

O ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, participa de uma conferência de imprensa após a reunião semanal do gabinete, enquanto a disseminação da doença por coronavírus (COVID-19) continua, em Paris, França. REUTERS - POOL

Texto por: RFI

O governo francês mais que dobrou nesta quinta-feira (9) o valor do seu plano de apoio econômico, a fim de limitar as consequências da recessão mais severa na França desde 1945, por causa do aumento da dívida interna e de déficits públicos no meio da pandemia de Covid-19.